Госдеп одобрил продажу Украине джавелинов на $47 млн

В соглашение будут включены обучение, техническая помощь, транспорт и другие аспекты логистики.

Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн, передает Радио Свобода.

"Система Javelin поможет Украине построить свой долгосрочный потенциал обороны для защиты суверенитета и территориальной целостности с целью удовлетворения требований национальной обороны", - говорится в заявлении Пентагона от 1 марта.

В ведомстве заявили, что предлагаемая продажа не повлияет на военный баланс в регионе.

Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности заявило, что в соглашение будут включены обучение, техническая помощь, транспорт и другие аспекты логистики.

Оборонный бюджет США на 2018 финансовый год предусматривает предоставление Украине 350 млн долларов оборонной помощи, в том числе возможность передачи летального оружия.

Напомним, в январе посол США Мари Йованович сообщила, что американское правительство бесплатно предоставит Украине оружие, в том числе противотанковые комплексы "Джавелин".