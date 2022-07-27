Сенатори США закликають запровадити санкції проти продажу російської нафти Китаю — Bloomberg
Вторгнення Росії в Україну сколихнуло нафтові ринки.
Сенатор від Республіканської партії Марко Рубіо вважає, що США повинні запровадити санкції проти купівлі Китаєм нафти та інших енергоносіїв у Росії, щоб припинити фінансування війни РФ проти України, повідомляє
Імпорт Китаєм російської нафти різко зріс цього року, оскільки найбільший у світі споживач енергоносіїв придбав її зі знижкою, поки європейські країни намагалися скоротити купівлю нафти у РФ. Блокування потоку російської нафти до Китаю може змусити Пекін запекліше конкурувати з іншими великими покупцями, такими як Індія, за нафту з Близького Сходу та Африки, що потенційно може підвищити ціни.
Рубіо разом із колегами-республіканцями Ріком Скоттом та Кевіном Крамером представив законопроект, який передбачає штрафи для будь-якої юридичної особи за страхування або реєстрацію танкерів, що перевозять нафту чи скраплений природний газ до Китаю з Росії.
За словами Рубіо, купуючи російські енергоносії, Китай підтримує війну РФ проти України.
«Будь-яка організація, включаючи китайські державні компанії, яка допомагає у цьому, повинна зіштовхнутися з серйозними наслідками», — заявив сенатор.
Вторгнення Росії в Україну сколихнуло нафтові ринки, підвищивши ціни на нафту, через побоювання, що російська нафта буде виключена зі світової торгівлі. Також європейські країни вже розглядають нормування споживання газу, значну частину якого вони купують у РФ, щоб допомогти зберегти запаси на зиму.