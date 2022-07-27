Сенатори США закликають запровадити санкції проти продажу російської нафти Китаю — Bloomberg

Сенатор від Республіканської партії Марко Рубіо вважає, що США повинні запровадити санкції проти купівлі Китаєм нафти та інших енергоносіїв у Росії, щоб припинити фінансування війни РФ проти України, повідомляє Bloomberg .

Імпорт Китаєм російської нафти різко зріс цього року, оскільки найбільший у світі споживач енергоносіїв придбав її зі знижкою, поки європейські країни намагалися скоротити купівлю нафти у РФ . Блокування потоку російської нафти до Китаю може змусити Пекін запекліше конкурувати з іншими великими покупцями, такими як Індія, за нафту з Близького Сходу та Африки, що потенційно може підвищити ціни.

Рубіо разом із колегами-республіканцями Ріком Скоттом та Кевіном Крамером представив законопроект, який передбачає штрафи для будь-якої юридичної особи за страхування або реєстрацію танкерів, що перевозять нафту чи скраплений природний газ до Китаю з Росії.

За словами Рубіо, купуючи російські енергоносії, Китай підтримує війну РФ проти України.

«Будь-яка організація, включаючи китайські державні компанії, яка допомагає у цьому, повинна зіштовхнутися з серйозними наслідками», — заявив сенатор.