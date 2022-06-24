Путін отримує гроші від продажу викопного палива, але нічого не може за них купити — Габек

Міністр економіки Німеччини пояснив скорочення постачання газу з боку Росії, інформує ZN.ua.

Путін отримує гроші від продажу викопного палива, але нічого не може за них купити — Габек
© Офіційний сайт Кремля

Економічні санкції заходу проти Росії діють ефективно. Ознакою цього можна вважати скорочення постачання викопного палива до ряду європейських країн, наприклад, до Німеччини. Про це заявив міністр економіки ФРН Роберт Габек.

Як повідомляє RTL, німецький посадовець вважає, що хоча Росія і продовжує отримувати великі кошти в бюджет від нафтових та газових контрактів, через санкції країна-агресорка не має на що їх витрачати.

«Так, Путін отримує гроші від продажу викопного палива, але він майже нічого не може за них купити, тому що Захід ввів санкції на велику кількість товарів. Оскільки він не може нічого купити за ці гроші, він вирішив: раз вони мені більше не потрібні, значить я можу зменшити постачання газу. Це ознака того, що санкції є напрочуд ефективними», – заявив Габек.

Тим не менш, міністр економіки Німеччини додав, що це все одно не полегшує газову ситуацію для його країни. Він зазначив, що з початку повномасштабної війни РФ проти України витрати громадян ФРН на паливо зросли у два рази: з 40-60 євро на місяць до 100-120. На думку Габека, ціна на імпортний зріджений газ, яким Німеччина замінює російський трубопровідний, ростиме і надалі.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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