Міністр закордонних справ Нідерландів пообіцяв Китаю наслідки у разі продажу зброї для РФ

"Допомога Москві у військовому плані матиме наслідки. Якщо країни перейдуть цю межу, на мою думку", інформує ZN.ua.

Міністр закордонних справ Нідерландів пообіцяв Китаю наслідки у разі продажу зброї для РФ
© depositphotos/MattiaATH

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра на тлі чуток про плани Китаю продавати зброю Російській Федерації, заявив, що ухвалення цього рішення матиме наслідки для КНР. Про це повідомляє Bloomberg.

"Те, що я передам кожному з колег, в тому числі моєму китайському колезі, це те, що правда тут не десь посередині. Є лише одна країна, яка несе відповідальність, і це Росія", – зазначив глава МЗС.

"Допомога Москві у військовому плані матиме наслідки. Якщо країни перейдуть цю межу, на мою думку", – додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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