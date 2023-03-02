Міністр закордонних справ Нідерландів пообіцяв Китаю наслідки у разі продажу зброї для РФ

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра на тлі чуток про плани Китаю продавати зброю Російській Федерації, заявив, що ухвалення цього рішення матиме наслідки для КНР . Про це повідомляє Bloomberg.

"Те, що я передам кожному з колег, в тому числі моєму китайському колезі, це те, що правда тут не десь посередині. Є лише одна країна, яка несе відповідальність, і це Росія", – зазначив глава МЗС.

"Допомога Москві у військовому плані матиме наслідки. Якщо країни перейдуть цю межу, на мою думку", – додав він.