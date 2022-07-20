США не мають інформації щодо продажу Іраном безпілотників Путіну

Сполучені Штати поки не отримували інформації про те, що Росія придбала іранські безпілотники для використання у війні проти України. Про це заявив у вівторок офіційний представник Пентагону Джон Кірбі.

Раніше в липні Білий дім попереджав, що Іран може надати Росії безпілотні літальні апарати, зокрема і бойові, для використання їх у війні в Україні. Повідомлялось також про готовність Тегерану навчити російських військових користуватись ними.