США не мають інформації щодо продажу Іраном безпілотників Путіну

В Пентагоні кажуть, що фактів продажу не зафіксували, проте уважно стежать за Іраном, інформує ZN.ua.

США не мають інформації щодо продажу Іраном безпілотників Путіну

Сполучені Штати поки не отримували інформації про те, що Росія придбала іранські безпілотники для використання у війні проти України. Про це заявив у вівторок офіційний представник Пентагону Джон Кірбі.

Раніше в липні Білий дім попереджав, що Іран може надати Росії безпілотні літальні апарати, зокрема і бойові, для використання їх у війні в Україні. Повідомлялось також про готовність Тегерану навчити російських військових користуватись ними.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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