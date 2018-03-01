Пять крейсеров и 30 эсминцев США развернуты у границ РоSSии - фюрер РФ

В состав морской группировки системы ПРО США входят пять крейсеров и 30 эсминцев, развернутых вблизи роSSийских границ, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию.

Об этом сообщает РИА Новости .

«Действует уже система ПРО на Аляске и в Калифорнии, как результат расширения НАТО на восток появились два района ПРО в Восточной Европе: в Румынии он уже создан, в Польше завершается развертывание. Дальность используемых противоракет будет расти, планируется развернуть их в Японии и Южной Корее», — сказал глава роSSийского государства.