Пять крейсеров и 30 эсминцев США развернуты у границ РоSSии - фюрер РФ
В состав морской группировки системы ПРО США входят пять крейсеров и 30 эсминцев, развернутых вблизи роSSийских границ, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию.
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«Действует уже система ПРО на Аляске и в Калифорнии, как результат расширения НАТО на восток появились два района ПРО в Восточной Европе: в Румынии он уже создан, в Польше завершается развертывание. Дальность используемых противоракет будет расти, планируется развернуть их в Японии и Южной Корее», — сказал глава роSSийского государства.
«В состав глобальной системы ПРО США входит и морская группировка. Это пять крейсеров и 30 эсминцев, насколько нам известно, развернутых в районах в непосредственной близости от территории РоSSии. Ничего здесь не преувеличиваю, работа сегодня идет полным ходом», — заявил Путин.
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01.03.2018 17:41