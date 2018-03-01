Пять крейсеров и 30 эсминцев США развернуты у границ РоSSии - фюрер РФ

vladimir-putin

В состав морской группировки системы ПРО США входят пять крейсеров и 30 эсминцев, развернутых вблизи роSSийских границ, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Действует уже система ПРО на Аляске и в Калифорнии, как результат расширения НАТО на восток появились два района ПРО в Восточной Европе: в Румынии он уже создан, в Польше завершается развертывание. Дальность используемых противоракет будет расти, планируется развернуть их в Японии и Южной Корее», — сказал глава роSSийского государства.

«В состав глобальной системы ПРО США входит и морская группировка. Это пять крейсеров и 30 эсминцев, насколько нам известно, развернутых в районах в непосредственной близости от территории РоSSии. Ничего здесь не преувеличиваю, работа сегодня идет полным ходом», — заявил Путин.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законовХрам Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законов
Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"
Боевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерииБоевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерии
Жителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окнеЖителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окне
Еврокомиссия предупредила Венгрию и Польщу о возможном сокращении выплат ЕСЕврокомиссия предупредила Венгрию и Польщу о возможном сокращении выплат ЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Фюрер РФ уверяет, что Северный поток 2 - не конкурент украинскому транзитуФюрер РФ уверяет, что Северный поток 2 - не конкурент украинскому транзиту
РоSSиянин, переправлявший кокаин из Аргентины, оказался полковником спецслужб фюрера РФ, - СМИРоSSиянин, переправлявший кокаин из Аргентины, оказался полковником спецслужб фюрера РФ, - СМИ
ЛаВРУН фюрера РФ: США готовят Европу к применению ядерного оружия против РоSSииЛаВРУН фюрера РФ: США готовят Европу к применению ядерного оружия против РоSSии
МИД фюрера РФ заявил о попытках очернить сотрудничество РоSSии и Аргентины с помощью "кокаинового дела"МИД фюрера РФ заявил о попытках очернить сотрудничество РоSSии и Аргентины с помощью "кокаинового дела"
Могилёв рассказал про встречу с консулом РоSSии во время захвата КрымаМогилёв рассказал про встречу с консулом РоSSии во время захвата Крыма
С начала суток на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огняС начала суток на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня
СК фюрера РФ предъявил обвинения украинскому офицеру в гибели оператора "Первого канала"СК фюрера РФ предъявил обвинения украинскому офицеру в гибели оператора "Первого канала"
Санкции Запада против РоSSии останутся навсегда, - РогозинСанкции Запада против РоSSии останутся навсегда, - Рогозин
Блок НАТО прекратил практическое сотрудничество с РоSSией по военной линии, - МИД фюрера РФБлок НАТО прекратил практическое сотрудничество с РоSSией по военной линии, - МИД фюрера РФ
Минфин США анонсировал новые санкции против РоSSииМинфин США анонсировал новые санкции против РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости