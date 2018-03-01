Рада приняла законопроект об Антикоррупционном суде в первом чтении

В парламенте зарегистрировано еще четыре законопроекта

Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде. "За" проголосовало 282 депутата.

Депутаты рассматривали законопроект Президента №7440 и четыре альтернативных законопроекта, зарегистрированных в парламенте по поводу создания антикоррупционного суда, за сокращенной процедурой.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия на заседании решил вынести законопроект о Высшем антикоррупционном суде на рассмотрение депутатов.

Президентский проект предусматривает, что Высший антикоррупционный суд будет рассматривать дела, в которых ущерб или предмет преступления составляет не менее 500 прожиточных минимумов (сейчас - 881 000 гривен). Антикоррупционный суд будет состоять из судей, следственных судей и судей апелляционной палаты.

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Верховная Рада примет закон о Высшем антикоррупционном суде до середины апреля, а сам суд начнет работать до 2019 года.