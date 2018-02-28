Львовская опера уволила подозреваемого в поддержке сепаратистов солиста

Николай Санжаревский уволен по соглашению сторон.

Львовская опера уволила подозреваемого в поддержке сепаратистов солиста
Фото: facebook.com/nikolay.sanzhrevsky

Львовский национальный театр оперы и балета уволил солиста Николая Санжаревского, которого подозревают в поддержке и финансировании сепаратистов.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на пресс-секретаря театра Надежду Труш.

"Николай Санжаревский написал заявление, и сегодня его подписали. Его уволили по соглашению сторон. Скажу только, что дирекция театра и Николай разошлись мирно и без скандалов", - сказала изданию пресс-секретарь театра Надежда Труш.

Напомним, 8 января Санжаревский был внесен в базу сайта "Миротворец". Львовская Национальная опера 10 января заявила, что ее дирекция проводит внутреннюю проверку и "обратилась с официальным запросом в управление Службы безопасности Украины во Львовской области" из-за сообщения в СМИ о возможной причастности к сепаратизму и антиукраинской деятельности Санжаревского. Сам артист отрицает свою причастность к сепаратистам.

Оппоненты Санжаревского обвиняют его в распространении просепаратистских сообщений в роSSийской социальной сети "ВКонтакте", но сам он заявляет, что не имеет доступа к своему профилю.

СБУ начала проверку деятельности Санжаревского. Артист проходит в уголовном производстве по статье Уголовного кодекса о материальном, организационном или другом содействии деятельности террористической группы или террористической организации, которая предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.


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