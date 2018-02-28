Разыскиваемого киевского прокурора задержали по делу Майдана

72-летний житель Винницкой области был безосновательно задержан и избит.

Разыскиваемого киевского прокурора задержали по делу Майдана

Генпрокуратурая задержала и сообщила о подозрении бывшему прокурору прокуратуры Киева по делу о неправомерных действиях в отношении участников мирных акций протеста в январе - феврале 2014 года.

"Так, 28.02.2018 задержано и сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 372 УК Украины бывшего прокурора прокуратуры Киева (в настоящее время является адвокатом) в совершении незаконного привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновного лица - 72-летнего жителя Винницкой области, который 22 января 2014 прибыл в Киев для празднования Дня соборности Украины и безосновательно был задержан, избит правоохранителями и доставлен в управление милиции и в отношении которого следователем сфальсифицированы материалы дела по якобы участии в массовых беспорядках", - сообщается на сайте ГПУ.

Подозреваемый некоторое время скрывался от следствия и находился в розыске. Решается вопрос о применении ему меры пресечения.

Санкция статьи, которая инкриминирована бывшему прокурору, - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.


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