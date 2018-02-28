Порошенко заявил, что олигархи не имеют на него влияния

"Изменения есть, потому что отдельные олигархические СМИ мочат президента".

Порошенко заявил, что олигархи не имеют на него влияния
Фото: Макс Левине

Президент Петр Порошенко заявил, что ни один из олигархов не имеет на него влияния.

Об этом он сказал на пресс-конференции в среду.

"Коломойский, Ахметов, Фирташ, Курченко и длинный-длинный список... Я подчеркиваю, что ни один из них впервые не имеет никакого влияния на позицию президента, а это и есть олигархизация", - заявил Порошенко.

Он сказал, что не согласен с мнением о том, что Украиной правят олигархи.

"У нас что, существенно улучшилось положение Фирташа? Фирташ заехал в Украину и на сегодня руководит парламентом, президентом, правительством? Или Коломойский? Или в Укрнафте нет изменений? Или в Приватбанке нет изменений? Правильно, канал 1+1? Изменения есть, потому что отдельные олигархические СМИ мочат президента. Я этого не боюсь, ничего у вас не получится", - сказал Порошенко.

Напомним, что согласно недавнему исследованию, проведенному Киевским международным институтом социологии по заказу газеты "Зеркало недели", 42% украинцев считают олигархов "тормозом" развития Украины.

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинская комиссия США) назвала коррупцию и власть олигархов в Украине основным "внутренним врагом" для дальнейшего развития государства.


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