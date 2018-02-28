Порошенко заявил, что олигархи не имеют на него влияния

"Изменения есть, потому что отдельные олигархические СМИ мочат президента".

Президент Петр Порошенко заявил, что ни один из олигархов не имеет на него влияния.

Об этом он сказал на пресс-конференции в среду.

"Коломойский, Ахметов, Фирташ, Курченко и длинный-длинный список... Я подчеркиваю, что ни один из них впервые не имеет никакого влияния на позицию президента, а это и есть олигархизация", - заявил Порошенко.

Он сказал, что не согласен с мнением о том, что Украиной правят олигархи.

"У нас что, существенно улучшилось положение Фирташа? Фирташ заехал в Украину и на сегодня руководит парламентом, президентом, правительством? Или Коломойский? Или в Укрнафте нет изменений? Или в Приватбанке нет изменений? Правильно, канал 1+1? Изменения есть, потому что отдельные олигархические СМИ мочат президента. Я этого не боюсь, ничего у вас не получится", - сказал Порошенко.

Напомним, что согласно недавнему исследованию, проведенному Киевским международным институтом социологии по заказу газеты "Зеркало недели", 42% украинцев считают олигархов "тормозом" развития Украины.

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинская комиссия США) назвала коррупцию и власть олигархов в Украине основным "внутренним врагом" для дальнейшего развития государства.