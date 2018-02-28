Порошенко недоволен темпами восстановления уровня жизни в Украине

Реформы идут, но жизнь украинцев значительно не улучшилась.

Президент Петр Порошенко заявил, что недоволен темпами восстановления уровня жизни в Украине.

Об этом он заявил на пресс-конференции в среду.

"Большинство украинцев пока что не ощущают позитивного эффекта, потому что жизнь украинцев значительно не улучшилась. Уровень жизни, особенно подкошенный агрессией, в Украине только начинает восстанавливается, и темпы меня как президента не устраивают. Но то, что изменения заметили, то, что изменения признали в мире, свидетельствуют много фактов", - сказал он.

Напомним, что с 1 января 2018 года минимальная зарплата в Украине выросла до 3723 гривен, но при этом инфляция измеряется двузначным числом.