Порошенко недоволен темпами восстановления уровня жизни в Украине
Реформы идут, но жизнь украинцев значительно не улучшилась.
Президент Петр Порошенко заявил, что недоволен темпами восстановления уровня жизни в Украине.
Об этом он заявил на пресс-конференции в среду.
"Большинство украинцев пока что не ощущают позитивного эффекта, потому что жизнь украинцев значительно не улучшилась. Уровень жизни, особенно подкошенный агрессией, в Украине только начинает восстанавливается, и темпы меня как президента не устраивают. Но то, что изменения заметили, то, что изменения признали в мире, свидетельствуют много фактов", - сказал он.
Напомним, что с 1 января 2018 года минимальная зарплата в Украине выросла до 3723 гривен, но при этом инфляция измеряется двузначным числом.
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