Ще один "Байрактар" для ЗСУ: у Польщі швидкими темпами збирають гроші на безпілотник

Весь цивілізований світ намагається допомогти Україні перемогти ворога. Після того, як литовці зуміли купити "яструба" для ЗСУ, поляки також активно взялися до справи. Вони вже зібрали 9 млн злотих у рамках кампанії зі збору коштів на безпілотник Bayraktar для України.

Про успіхи розповів журналіст Славомір Сераковський, інформує Апостроф.

На сайті сервісу збирання грошей зазначається, що поляки за дванадцять днів акції зібрали майже 9,26 млн. злотих із необхідних 22,5 млн. злотих.

Таким чином, збір зараз завершено на 41%. До кінця залишається 18 днів.

"Летимо так само швидко, як Байрактар. Працює той факт, що ви ділитеся та питаєте друзів" , - розповів Славомир Сераковський.

Загалом кошти на Bayraktar для України пожертвували понад 84 тис. поляків.


Інна Погрібна, Апостроф





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Війна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву ПутінаВійна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву Путіна
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Блок рекламы


Похожие новости
США збираються забезпечити Україну зброєю на роки вперед — ПентагонСША збираються забезпечити Україну зброєю на роки вперед — Пентагон
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Шалені гроші дали можливість просто купувати людей, - Андрій Сидельников про владу в рфШалені гроші дали можливість просто купувати людей, - Андрій Сидельников про владу в рф
Українські партизани підірвали ще один залізничний міст між Мелітополем та ТокмакомУкраїнські партизани підірвали ще один залізничний міст між Мелітополем та Токмаком
Мінськ відкрито загрожує вдарити по ПольщіМінськ відкрито загрожує вдарити по Польщі
У Білорусі загрожують ракетними ударами по Польщі: "Перетворюється на полігон..."У Білорусі загрожують ракетними ударами по Польщі: "Перетворюється на полігон..."
ЗСУ знищують один склад за іншим, у окупантів паніка: "Массово залишають бази"ЗСУ знищують один склад за іншим, у окупантів паніка: "Массово залишають бази"
Нам необхідно протриматися певний час: у Зеленського розповіли, коли збираються повертати ДонбасНам необхідно протриматися певний час: у Зеленського розповіли, коли збираються повертати Донбас
Комендантська година: в МВС пропонують ввести штрафи, до чого готуватися любителям нічних прогулянокКомендантська година: в МВС пропонують ввести штрафи, до чого готуватися любителям нічних прогулянок
У російському Таганрозі безпілотник за $7 млн звалився на житловий будинок: фото і відеоУ російському Таганрозі безпілотник за $7 млн звалився на житловий будинок: фото і відео
Последние новости
Подгружаем последние новости