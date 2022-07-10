Ще один "Байрактар" для ЗСУ: у Польщі швидкими темпами збирають гроші на безпілотник

Весь цивілізований світ намагається допомогти Україні перемогти ворога. Після того, як литовці зуміли купити "яструба" для ЗСУ, поляки також активно взялися до справи. Вони вже зібрали 9 млн злотих у рамках кампанії зі збору коштів на безпілотник Bayraktar для України.

Про успіхи розповів журналіст Славомір Сераковський, інформує Апостроф .

На сайті сервісу збирання грошей зазначається, що поляки за дванадцять днів акції зібрали майже 9,26 млн. злотих із необхідних 22,5 млн. злотих.

Таким чином, збір зараз завершено на 41%. До кінця залишається 18 днів.

"Летимо так само швидко, як Байрактар. Працює той факт, що ви ділитеся та питаєте друзів" , - розповів Славомир Сераковський.

Загалом кошти на Bayraktar для України пожертвували понад 84 тис. поляків.