Данилюк: Еврокомиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи Украине
Украина получила 2,8 млрд евро в рамках трех предыдущих программ.
Министр финансов Александр Данилюк заявил, что Европейская комиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи Украине.
"Это важный шаг для поддержки реформ в Украине и обеспечения финансовой стабильности", - написал он в фейсбуке.
Напомним, в рамках первых двух программ макрофинансовой помощи на протяжении 2014-2015 годов Еврокомиссия выделила Украине 1,61 млрд евро.
Третья программа стартовала летом 2015 года с транша 600 млн евро. Второй транш аналогичного размера был выделен весной 2017 года, а третий так и не был получен из-за неспособности властей выполнить требования ЕС.
В январе 2018 года появилась информация, что Украина не получит новую макрофинансовую помощь от Европейского Союза без возобновления программы Международного валютного фонда. Пока что особого прогресса в этом направлении нет.
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Политика
28.02.2018 11:50