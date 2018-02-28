Данилюк: Еврокомиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи Украине

Украина получила 2,8 млрд евро в рамках трех предыдущих программ.

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что Европейская комиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи Украине.

"Это важный шаг для поддержки реформ в Украине и обеспечения финансовой стабильности", - написал он в фейсбуке.

Напомним, в рамках первых двух программ макрофинансовой помощи на протяжении 2014-2015 годов Еврокомиссия выделила Украине 1,61 млрд евро.

Третья программа стартовала летом 2015 года с транша 600 млн евро. Второй транш аналогичного размера был выделен весной 2017 года, а третий так и не был получен из-за неспособности властей выполнить требования ЕС .

В январе 2018 года появилась информация, что Украина не получит новую макрофинансовую помощь от Европейского Союза без возобновления программы Международного валютного фонда. Пока что особого прогресса в этом направлении нет.