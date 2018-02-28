В Швейцарии сотрудники ООН провели двухчасовую забастовку

Были сорваны встречи высокого уровня с генеральным секретарем и министрами правительств ряда стран.

В швейцарском городе Женева сотрудники ООН прекратили свою работу на два часа из-за уменьшения зарплаты.

Об этом пишет AFP.

"В понедельник сотрудники ООН остановили работу на два часа из-за "несправедливого" уменьшения зарплаты. Таким образом, были сорваны встречи высокого уровня с генеральным секретарем и министрами правительств разных стран", - говорится в сообщении.

Отмечается, что неизвестно, сколько из 9500 служащих прекратили свою работу. Однако несколько сотен человек собрались возле Совета ООН по правам человека, чтобы выразить недовольство уменьшением зарплаты.

По словам руководителя профсоюза сотрудников ООН в Женеве, уменьшение заработной платы, которое вступило в силу на прошлой неделе, составило 3,5%, однако к июню может увеличиться до 5%.

Напомним, ранее в феврале в Германии крупнейший профсоюз добился сокращения рабочей недели и повышения зарплат.