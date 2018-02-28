Гройсман назвал "бытовым терроризмом" акцию РНС возле дома Луценко

"Дома люди должны чувствовать себя спокойно, независимо от своего статуса".

Гройсман назвал "бытовым терроризмом" акцию РНС возле дома Луценко
Фото: Владислав Мусиенко

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал пикет партии "Рух новых сил" возле дома генерального прокурора Юрия Луценко "цирком-шапито" и "бытовым терроризмом".

"Нравится кому-то [генеральный прокурор] Луценко, не нравится - извините, что за цирк-шапито возле дома физического лица Луценко? Это ни в какие ворота не влазит. Я посмотрел по требованиям - нужно освободить человека, который подозревается в государственной измене и работе против государства", - возмутился он на заседании Кабинета министров в среду.

Он посоветовал тем, кто недоволен работой Луценко, идти к нему на рабочее место.

"Я всегда буду на стороне тех, кто честно требует правды. Но заниматься таким бытовым терроризмом - это просто какая-то чепуха. Дома люди должны чувствовать себя спокойно, независимо от своего статуса", - сказал он.

Напомним, на минувших выходных сторонники Михаила Саакашвили устроили пикет под домом генерального прокурора Юрия Луценко с требованием освободить члена партии "Рух новых сил" Севериона Дангадзе.

По версии следствия, Дангазде выступал переговорщиком и посредником при передаче денег Саакашвили от доверенного лица скрывающегося в РоSSии бизнесмена Сергея Курченко.


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