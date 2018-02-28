Должность министра обороны Украины станет гражданской

Должность начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ будет разделена на две.

Должность министра обороны Украины станет гражданской
Фото: mil.gov.ua

Законопроект №8068 "О национальной безопасности", который был внесен в парламент 28 февраля, предусматривает, что министр обороны и его заместители будут назначаться из числа гражданских лиц.

Сейчас почти все должности в Минобороны занимают военные. Единственное исключение - первый заместитель министра Иван Руснак, который уволился из ВСУ в 2010 году, но перед этим он отдал армии более 40 лет своей жизни. Министр обороны Украины - генерал армии Степан Полторак.

Также документ предусматривает разделение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил. Более того, начальник Генштаба будет подчиняться главнокомандующему.

Главнокомандующий станет самым высоким военным должностным лицом в Вооруженных силах, его будет назначть на должность и увольнять президент страны. Главнокомандующий будет подчиняться президенту и министру обороны.

Главнокомандующий Вооруженных сил будет отвечать за готовность к выполнению возложенных задач и за непосредственное военное руководство и управление применением армии, а также переданных в его подчинение сил и средств других составляющих сил обороны.

Генеральный штаб будет главным органом военного управления по планированию обороны государства, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и силами обороны.

Начальника Генштаба будет назначать и увольнять президент по представлению Министра обороны Украины.

Сейчас должность начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил занимает генерал Виктор Муженко.

Напомним, что законопроект №8068 определен как безотлагательный.


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