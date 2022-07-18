"Є ризик": в Інституті вивчення війни розкрили, що станеться, якщо путін дотисне Лукашенка

"Є ризик": в Інституті вивчення війни розкрили, що станеться, якщо путін дотисне Лукашенка

Російський лідер продовжує тиснути на Лукашенка, намагаючись змусити білорусь вступити у його війну проти України.

Тому, заявила аналітик Інституту вивчення війни Наталія Бугайова в інтерв’ю Українській правді, за цим треба стежити.

«Поки що Лукашенко та білоруські війська зуміли, так би мовити, протистояти цьому тиску. Але завжди є ризик, що Путін дотисне Білорусь», - підкреслила Бугайова.

Якщо це станеться, пояснює аналітик, є кілька моментів.

«Білоруська армія нечисленна, непідготовлена, і вони не хочуть воювати в цій війні. Це не Росія, яка має ідею в цій війні, у Білорусі немає в цій війні мотивації», - запевнила Бугайова.

білоруська армія

За її словами, Білорусь – це країна, яка не воювала давно і, ймовірно, буде шок від втрат.

«Тобто може початися розхитування ситуації у самій Білорусі, і це є ризиком для Росії», - підкреслила аналітик Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, тим часом на Волині укріплюють кордон із республікою білорусь. Так, вздовж прикордонної смуги, на окремій ділянці території Ратнівської територіальної громади, облаштували протитранспортну перепону.

У свою чергу моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила, що 25 червня на переговорах у Санкт-Петербурзі між Лукашенком та Путіним останнім було озвучено пропозицію модернізувати на авіаційних заводах росії білоруські штурмовики Су-25 до рівня, що забезпечує можливість застосування ядерної зброї. Лукашенко погодився із пропозицією.

авіація рф, винищувачі

На думку експертів, наявна кількість штурмовиків Су-25 робить реалізацію запропонованого Путіним проекту їхньої модернізації в умовах скромних фінансових можливостей Білорусі оптимальним варіантом, що дозволить підвищити бойові можливості авіації.


Катерина Петренко, politeka.net





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