NYT: Люди масово тікають з Енергодара через страх, що на ЗАЕС станеться катастрофа
Працівники електростанції теж відсилають свої сім’ї з міста, хоча самі не можуть поїхати і далі відпрацьовують зміни, інформує
Головний фронт воєнної бійні, яку влаштувала Росія на території України, переходить на південь. І це небезпечно, тому що з’явився ризик катастрофи на найбільшій у Європі АЕС, а також початку кривавої битви за важливе місто Херсон, яке російські війська окупували в перші дні вторгнення.
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