NYT: Люди масово тікають з Енергодара через страх, що на ЗАЕС станеться катастрофа

Працівники електростанції теж відсилають свої сім’ї з міста, хоча самі не можуть поїхати і далі відпрацьовують зміни, інформує ZN.ua.

NYT: Люди масово тікають з Енергодара через страх, що на ЗАЕС станеться катастрофа
© Getty Images

Головний фронт воєнної бійні, яку влаштувала Росія на території України, переходить на південь. І це небезпечно, тому що з’явився ризик катастрофи на найбільшій у Європі АЕС, а також початку кривавої битви за важливе місто Херсон, яке російські війська окупували в перші дні вторгнення.

По це пише New York Times, нагадуючи, що спочатку російські війська намагалися наступати на Київ, а потім зосередилися на Донбасі, де місяці артилерійських дуелей відібрали тисячі життів по обидва боки від фронту. Тепер війна входить в нову фазу. І Київ і Москва сподіваються, що вона буде вирішальною. Бої тривають поблизу Запорізької АЕС, а також міста Херсон, розташованого за 100 кілометрів від станції вниз вздовж Дніпра. Росія і Україна зосереджують тут свої сили, сподіваючись уникнути глухого кута, який може затягнутися на роки.


Лесь Димань, ZN.ua





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