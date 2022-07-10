Франція закликала Євросоюз підготуватися до відключення газу Росією, що станеться з великою ймовірністю

Франція назвала заходи, які вживає країна вже сьогодні, у передчутті наступних дій Росії, інформує ZN.ua.

Міністр економіки та фінансів Франції Бруно Ле Мер попередив, що Москва повністю припинить постачання газу до Європи, і назвав заходи, які необхідно здійснити європейським країнам. Про це пише Politico.

"Давайте готуватися до тотального відсікання російського газу. Сьогодні це найбільш ймовірний варіант", - сказав Ле Мер.

За словами міністра, уряд Франції уже працює над визначенням компаній, які повинні отримати пріоритетний захист у разі перебоїв з поставками.

"Це означає дуже специфічно дивитися на кожну компанію, кожну сферу зайнятості, які компанії мають зменшити споживання енергії, а які – не можуть", - наголосив він.

При цьому, він вказав на можливі пошкодження виробничого обладнання та ризик екологічних наслідків.

"Ми повинні передбачити і поставити себе в бойовий порядок станом на зараз", - сказав Ле Мер.

Нагадаємо, Кремль поставив ультиматум щодо повернення німецької турбіни для “Північного потоку”. У РФ заявили, що збільшать постачання газу до Європи, якщо Канада поверне турбіну Siemens Energy.

Після тривалих обговорень з європейськими союзниками, а також з Міжнародним енергетичним агентством, Канада вирішила повернути турбіну, попри заперечення і попередження України, що цей шантаж РФ є небезпечним прецедентом.

В Україні ще минулого року готувалися до сценарію з відключенням Росією поставок газу.

Як вважає Оператор ГТС України, ера російського газу у будь-якому разі завершиться за три-чотири роки.

По матерiалам: politico.com /

Лія Ільченко, ZN.ua





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