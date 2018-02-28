Гройсман: Силовики ведут себя с бизнесом как "дикари и недоумки"

В Украине никто не будет заниматься предпринимательством, если силовые органы будут давить на бизнес и вести себя как «дикари и недоумки».

Об этом заявил глава правительства Владимир Гройсман на встрече с представителями региональных СМИ в Киеве , передает УНИАН .

«Мы современная европейская страна. Если мы будем вести себя как дикари, то в нашей стране никто не будет заниматься предпринимательством, потому что придет кто-то в погонах, в маске и начнет «качать права», — сказал Гройсман.

По словам премьера, на фоне борьбы за привлечение инвестиций «недоумки» из силовых органов используют «боевых ребят» для примитивной бандитской деятельности по давлению на бизнес.

«Я каждый день борюсь за то, чтобы в Украину приходили инвестиции, создавались рабочие места, а потом один недоумок, привлекая спецподразделения боевых ребят, и я хочу сказать, что эти ребята в масках ни в чем не виноваты, они даже не знают, куда они едут, … использует их для примитивной бандитской деятельности», — отметил Гройсман.