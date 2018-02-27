Муженко и Хилльер обсудили перспективы подготовки украинских военных летчиков в Великобритании
Украина также заинтересована в организации курсов в рамках учебно-тренировочной миссии "Orbital".
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко и командующий Королевских Военно-воздушных сил Великобритании Стефан Хилльер обсудили перспективы подготовки украинских летчиков в Королевском колледже ВВС Великобритании и вопрос комплексной модернизации аэродромов.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Фейсбуке.
Встреча Муженко и Хилльера состоялась во вторник в Киеве.
"Практика обучения украинских курсантов в наших военных учебных заведениях будет продолжена и в 2018 году, - отметил Хилльер.
Муженко, в свою очередь, сказал, что Украина также "особо заинтересована в организации курсов выживания для летного состава в рамках учебно-тренировочной миссии "Orbital".
Также обсуждался вопрос материально-технической и консультационной помощи для оснащения Центра боевого применения авиации Воздушных сил ВСУ и комплексной модернизации отдельных аэродромов.
Стороны подчеркнули важность двустороннего сотрудничества между воздушными силами обеих стран, подтверждением чего будет визит делегации ВС ВСУ на авиабазы Королевских ВВС Великобритании в 2018 году для изучения системы летной подготовки.
Напомним, в июле прошлого года украинские летчики получили приз за лучший пилотаж среди стран-партнеров НАТО.
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