Муженко и Хилльер обсудили ?перспективы подготовки украинских военных летчиков в Великобритании

Украина также заинтересована в организации курсов в рамках учебно-тренировочной миссии "Orbital".

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко и командующий Королевских Военно-воздушных сил Великобритании Стефан Хилльер обсудили перспективы подготовки украинских летчиков в Королевском колледже ВВС Великобритании и вопрос комплексной модернизации аэродромов.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Фейсбуке.

Встреча Муженко и Хилльера состоялась во вторник в Киеве .

"Практика обучения украинских курсантов в наших военных учебных заведениях будет продолжена и в 2018 году, - отметил Хилльер.

Муженко, в свою очередь, сказал, что Украина также "особо заинтересована в организации курсов выживания для летного состава в рамках учебно-тренировочной миссии "Orbital".

Также обсуждался вопрос материально-технической и консультационной помощи для оснащения Центра боевого применения авиации Воздушных сил ВСУ и комплексной модернизации отдельных аэродромов.

Стороны подчеркнули важность двустороннего сотрудничества между воздушными силами обеих стран, подтверждением чего будет визит делегации ВС ВСУ на авиабазы Королевских ВВС Великобритании в 2018 году для изучения системы летной подготовки.

Напомним, в июле прошлого года украинские летчики получили приз за лучший пилотаж среди стран-партнеров НАТО.