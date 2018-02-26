Пикетчики облили краской забор роSSийского консульства в Одессе
Активисты приурочили акцию к годовщине роSSийской агрессии.
Около 30 активистов патриотических организаций Одессы в понедельник пикетировали консульство РоSSийской Федерации с требованием освободить оккупированные территории Украины, пишет "Думская".
Активисты призвали не забывать, что РоSSия продолжает войну с Украиной, а десятки украинцев все еще содержатся в тюрьмах страны-агрессора.
Здание консульства охраняло около 50 военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников полиции.
Активисты жгли файеры и пели государственный гимн, а в конце митинга облили забор консульства красной краской. Прогоревшие файеры также полетели через забор на территорию дипломатического учреждения.
Акция была приурочена к годовщине роSSийской агрессии против Украины.
Напомним, 26 февраля 2014 года около 7-8 тысяч жителей полуострова под украинскими и крымскотатарскими флагами собрались на митинг за единую Украину. По другую сторону по инициативе партии "Русское единство" вышли митинговать около 3-4 тысяч активистов с роSSийскими и крымскими триколорами. Массовый митинг перерос в драку. Противостояние закончилось тем, что представители крымскотатарского народа, которых было вдвое больше, вытеснили с площади перед Верховным Советом пророSSийских оппонентов. Из-за давки два человека погибли, несколько десятков получили травмы.
Запланированное на этот день заседание парламента, на котором депутаты собирались рассмотреть вопрос отставки правительства донецко-макеевского Анатолия Могилева и назначения даты референдума о независимости автономии, не состоялось из-за отсутствия кворума. Однако в ночь на 27 февраля роSSийские силовики взяли под контроль здания Верховной Рады и Совмина Крыма.
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Политика
26.02.2018 16:31