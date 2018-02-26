Трое военных ранены с начала суток на Донбассе

Зафиксированы четыре обстрела из минометов и стрелкового оружия.

Трое военных ранены с начала суток на Донбассе
Фото: Макс Левін

С полуночи в зоне боевых действий на Донбассе зафиксированы четыре обстрела позиций Вооруженных Сил Украины со стороны оккупантов. В результате вражеского огня ранения получили трое военнослужащих.

Противник вел огонь из 82-мм минометов вблизи Лебединского, из минометов калибра 120 мм у Песков, а в районе Каменки враг обстрелял украинских защитников из стрелкового оружия, сообщает штаб АТО.

Напомним, за минувшие сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе по всей линии соприкосновения. В результате вражеского огня погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения.


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