Трое военных ранены с начала суток на Донбассе
Зафиксированы четыре обстрела из минометов и стрелкового оружия.
С полуночи в зоне боевых действий на Донбассе зафиксированы четыре обстрела позиций Вооруженных Сил Украины со стороны оккупантов. В результате вражеского огня ранения получили трое военнослужащих.
Противник вел огонь из 82-мм минометов вблизи Лебединского, из минометов калибра 120 мм у Песков, а в районе Каменки враг обстрелял украинских защитников из стрелкового оружия, сообщает штаб АТО.
Напомним, за минувшие сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе по всей линии соприкосновения. В результате вражеского огня погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения.
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