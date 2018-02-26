БПП пригрозил заблокировать трибуну во вторник

Это связано с вопросом создания Министерства по делам ветеранов.

Глава комитета Верховной Рады в делах ветеранов, участников боевых действий и АТО Александр Третьяков заявил, что фракция "Блока Петра Порошенко", которую он представляет, рассматривает возможность блокирования трибуны во вторник. По его словам, это связано с вопросом создания Министерства по делам ветеранов.

"В повестке дня есть несколько законов по поводу социальной защиты военнослужащих, но из 10 законопроектов, предложенных комитетом по ветеранах, здесь стоят всего два. Но самое главное, нет постановления Верховной Рады 7505 о создании Министерства ветеранов. Хочу сказать, что я не исключаю, что завтра фракция БПП будет блокировать трибуну, чтобы вы поставили это постановление. Сегодня этот вопрос будет рассматриваться на фракции", - сообщил он на заседании согласительного совета украинского парламента.

"Во-вторых, я не исключаю, что сегодня на комитете будет очень много ветеранов и я заявлю, что этого не делается. Я не исключаю, что люди могут выйти на улицу. Поэтому я очень прошу не играться с этими вещами", - добавил Третьяков.

Председатель фракции Артур Герасимов подтвердил, что этот вопрос является принципиальным для БПП. Он пояснил, что ответственность за все вопросы, связанные с ветеранами, должно нести одно ведомство, а не двадцать, как сейчас.

"На сегодня больше 20 государственных учреждений, министерство, ведомств занимаются вопросами социальной защиты ветеранов. Давайте вспомним, сколько мы обсуждали создание "единого окна", например, для обслуживания украинского бизнеса, чтобы они не бегали по всем учреждениям и не собирали какие-то бумаги в одном месте, в другом, стояли в очередях. Сколько раз мы проговаривали создание единых центров обслуживания украинских граждан, и сейчас ЦНАПы работают, открываются по всей Украине. Извините, почему тогда очень сложно найти ответственного за ситуацию с ветеранами?", - сказал он.

Напомним, в начале 2017 года Верховная Рада проголосовала за проект постановления, в котором рекомендовала Кабмину создать профильное министерство по делам ветеранов

Летом 2017 года президент Петр Порошенко также попросил Кабинет Министров и Верховную Раду рассмотреть возможность создания Министерства по делам ветеранов.