К консульству РФ в Стамбуле возложили черный венок в знак протеста аннексии Крыма

Участники акции скандировали: "Фашистская РоSSия, вон из Крыма", "Крым станет кладбищем для оккупантов".

В Стамбуле 25 февраля жители города и представители крымскотатарской диаспоры из 15 городов и провинций Турции, США, Румынии провели пикет против роSSийской аннексии Крыма. Пришедшие на акцию возложили черный венок к зданию консульства РоSSии в Стамбуле, сообщает Крым.Реалии.

Фото: ru.krymr.com

Издание отмечает, что такой жест стал традиционным для крымскотатарской диаспоры Турции с момента роSSийской аннексии Крыма в 2014 году.

Участники акции скандировали: "Фашистская РоSSия, вон из Крыма", "Крым станет кладбищем для оккупантов", "Крым был и останется тюркским", "Крымские татары – истинные хозяева Крыма".

Фото: ru.krymr.com

К протестующим присоединились представители украинской, азербайджанской диаспоры и сторонники Народной Националистической партии Турции, которые называют себя "серыми волками".

Участники акции приняли резолюцию о том, что крымскотатарская диаспора Турции не признает аннексии Крыма и требует от РоSSии немедленного освобождения полуострова и возвращения Крыма в состав Украины.

В Украине дату 26 февраля предлагают провозгласить Днем сопротивления Крыма роSSийской оккупации. В этот день в 2014 году перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророSSийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия РоSSии. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаинаВ роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаина
New York Times выпустила статью о коррупции при закупках для украинской армииNew York Times выпустила статью о коррупции при закупках для украинской армии
Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"
Порошенко объявил о завершении АТО и подписал закон по ДонбассуПорошенко объявил о завершении АТО и подписал закон по Донбассу
"Мы добровольно отсоединились": Семья сепаратистов уверена, что Украина им должна"Мы добровольно отсоединились": Семья сепаратистов уверена, что Украина им должна
Блок рекламы


Похожие новости
Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законовХрам Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законов
Самолеты США провели трехчасовую разведку у берегов оккупированного КрымаСамолеты США провели трехчасовую разведку у берегов оккупированного Крыма
Документальный фильм объединения "Вавилон-13" об аннексии Крыма появился в открытом доступеДокументальный фильм объединения "Вавилон-13" об аннексии Крыма появился в открытом доступе
"Референдум" о независимости Крыма в 2014 году не объявлялся, - Порошенко"Референдум" о независимости Крыма в 2014 году не объявлялся, - Порошенко
МИП призвал учредить День сопротивления Крыма роSSийской оккупацииМИП призвал учредить День сопротивления Крыма роSSийской оккупации
1500 полицейских пострадали на акциях протеста в 2017 году1500 полицейских пострадали на акциях протеста в 2017 году
В Киеве началась акция протеста сторонников СаакашвилиВ Киеве началась акция протеста сторонников Саакашвили
РоSSия направила ноту протеста Украине из-за погрома в помещении РоссотрудничестваРоSSия направила ноту протеста Украине из-за погрома в помещении Россотрудничества
После захвата Крыма РФ готовилась к широкомасштабному вторжению в Украину - бывший и.о. министра обороныПосле захвата Крыма РФ готовилась к широкомасштабному вторжению в Украину - бывший и.о. министра обороны
Турчинов заявил о сохраняющейся угрозе наступления РоSSии со стороны КрымаТурчинов заявил о сохраняющейся угрозе наступления РоSSии со стороны Крыма
Последние новости
Подгружаем последние новости