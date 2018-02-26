К консульству РФ в Стамбуле возложили черный венок в знак протеста аннексии Крыма
Участники акции скандировали: "Фашистская РоSSия, вон из Крыма", "Крым станет кладбищем для оккупантов".
В Стамбуле 25 февраля жители города и представители крымскотатарской диаспоры из 15 городов и провинций Турции, США, Румынии провели пикет против роSSийской аннексии Крыма. Пришедшие на акцию возложили черный венок к зданию консульства РоSSии в Стамбуле, сообщает Крым.Реалии.
Издание отмечает, что такой жест стал традиционным для крымскотатарской диаспоры Турции с момента роSSийской аннексии Крыма в 2014 году.
Участники акции скандировали: "Фашистская РоSSия, вон из Крыма", "Крым станет кладбищем для оккупантов", "Крым был и останется тюркским", "Крымские татары – истинные хозяева Крыма".
К протестующим присоединились представители украинской, азербайджанской диаспоры и сторонники Народной Националистической партии Турции, которые называют себя "серыми волками".
Участники акции приняли резолюцию о том, что крымскотатарская диаспора Турции не признает аннексии Крыма и требует от РоSSии немедленного освобождения полуострова и возвращения Крыма в состав Украины.
В Украине дату 26 февраля предлагают провозгласить Днем сопротивления Крыма роSSийской оккупации. В этот день в 2014 году перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророSSийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".
Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия РоSSии. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.
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