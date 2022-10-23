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2022-10-23
Іранські вчителі закликають до загальнонаціонального страйку на знак протесту проти вбивств та затримання учнів
Іранськими силовиками під час придушення протестів проти смерті в поліцейській дільниці 22-річної Махси Аміні вбито 23 дитини, інформує
Профспілка вчителів в Ірані закликала до загальнонаціонального страйку вчителів на знак протесту проти недавніх смертей та затримань учнів у країні.
Про це йдеться у заяві Координаційної ради професійних асоціацій вчителів Ірану (
Юлія Мельничук, ZN.ua