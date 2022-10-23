Іранські вчителі закликають до загальнонаціонального страйку на знак протесту проти вбивств та затримання учнів

Профспілка вчителів в Ірані закликала до загальнонаціонального страйку вчителів на знак протесту проти недавніх смертей та затримань учнів у країні.

Про це йдеться у заяві Координаційної ради професійних асоціацій вчителів Ірану ( CCITTA ).