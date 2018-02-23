Великобритания нарушает права женщин в Северной Ирландии, - ООН

Лондон обвинили в криминализации абортов.

Соединенное Королевство нарушает права женщин в Северной Ирландии, необоснованно ограничивая их доступ к аборту.

Об этом говорится в докладе Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, сообщает агентство Рейтер.

"Отрицание абортов и криминализация абортов приравнивается к дискриминации в отношении женщин, поскольку это отказ в услугах, которые нужны только женщинам. И это ставит женщин в ужасную ситуацию", - говорится в заявлении вице-председателя комитета Рут Гальперин-Каддари.

Напомним, в январе сообщалось, что Ирландия в мае проведет референдум об отмене запрета на аборты