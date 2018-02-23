Великобритания нарушает права женщин в Северной Ирландии, - ООН

Лондон обвинили в криминализации абортов.

Великобритания нарушает права женщин в Северной Ирландии, - ООН
Фото: www.mk.ru

Соединенное Королевство нарушает права женщин в Северной Ирландии, необоснованно ограничивая их доступ к аборту.

Об этом говорится в докладе Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, сообщает агентство Рейтер.

"Отрицание абортов и криминализация абортов приравнивается к дискриминации в отношении женщин, поскольку это отказ в услугах, которые нужны только женщинам. И это ставит женщин в ужасную ситуацию", - говорится в заявлении вице-председателя комитета Рут Гальперин-Каддари.

Напомним, в январе сообщалось, что Ирландия в мае проведет референдум об отмене запрета на аборты


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаинаВ роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаина
Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"
1800 человек признаны потерпевшими от действий правоохранителей на Майдане, - Луценко1800 человек признаны потерпевшими от действий правоохранителей на Майдане, - Луценко
Франция и Германия обиделись на США, Украину и РоSSию из-за ДонбассаФранция и Германия обиделись на США, Украину и РоSSию из-за Донбасса
New York Times выпустила статью о коррупции при закупках для украинской армииNew York Times выпустила статью о коррупции при закупках для украинской армии
Блок рекламы


Похожие новости
Экс-прокурора Суса взяли под стражу без права на залогЭкс-прокурора Суса взяли под стражу без права на залог
Голландский суд передал в Суд ЕС дело о правах британцев после BrexitГолландский суд передал в Суд ЕС дело о правах британцев после Brexit
Папа Франциск приветствовал сотрудничество Северной и Южной Корей на ОлимпиадеПапа Франциск приветствовал сотрудничество Северной и Южной Корей на Олимпиаде
В Зимбабве уравняли в земельных правах белое и темнокожее населениеВ Зимбабве уравняли в земельных правах белое и темнокожее население
Впервые в истории Румынии правительство возглавила женщинаВпервые в истории Румынии правительство возглавила женщина
Премьер Ирландии выступил за либерализацию законов об абортахПремьер Ирландии выступил за либерализацию законов об абортах
Дунья Миятович избрана комиссаром по правам человека ПАСЕДунья Миятович избрана комиссаром по правам человека ПАСЕ
Помилованную президентом женщину передали боевикам "ДНР"Помилованную президентом женщину передали боевикам "ДНР"
Премьер-министром Румынии впервые назначена женщинаПремьер-министром Румынии впервые назначена женщина
Великобритания подтвердила наличие у Насирова британского паспорта, - ДанилюкВеликобритания подтвердила наличие у Насирова британского паспорта, - Данилюк
Последние новости
Подгружаем последние новости