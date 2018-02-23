ГПУ обосновала закрытие дела Колобова его показаниями на детекторе лжи

Экс-министр финансов был несколько раз допрошен в Испании.

ГПУ обосновала закрытие дела Колобова его показаниями на детекторе лжи
Юрий Колобов
Фото: bbc.co.uk

Генпрокуратура объяснила закрытие уголовного производства против Юрия Колобова. Оказалось, что экс-министра финансов спасли показания на детекторе лжи.

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос "Украинской правды".

Колобов фигурировал в уголовном производстве о незаконном выделении в 2012 году из госбюджета 220 миллионов гривен на телекоммуникационную сеть спецназначения. Его действия изначально были квалифицированы по ч. 5 ст. 27 (пособничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение средств) УК Украины.

"Во время досудебного расследования Колобов был несколько раз допрошен, и во время допросов дал показания, изобличающие других участников преступления, рассказал об обстоятельствах совершения преступления, способствовал органу досудебного расследования", - сообщила Генпрокуратура и добавила, что показания Колобова подтвердил полиграф.

"Согласно заключению судебной психологической экспертизы (полиграф) Колобов не вступал в преступный сговор с целью завладения, растраты государственных средств, не завладевал и не растрачивал государственные средства", - говорится в документе.

Следователи пришли к выводу, что Колобов к присвоению средств не причастен, и переквалифицировали его действия по менее тяжкой статье.

"16.11.2017 его действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия)", - говорится в ответе на запрос.

Уже на следующий день, 17 ноября, Колобов подал в Генпрокуратуру ходатайство о закрытии уголовного производства в связи с истечением срока давности - преступление средней тяжести имеет срок давности пять лет. Это ходатайство удовлетворили, и 7 декабря 2017 года прокурор в уголовном производстве направил в Печерский райсуд Киева ходатайство об освобождении Колобова от уголовной ответственности за "служебную халатность" для рассмотрения по существу.

В ГПУ также добавили, что убытки, установленные в уголовном производстве, фактически государству возмещены, поскольку решениями киевских судов имущество и 92,79% акций ОАО "Укртелеком" возвращены государству, а построенная телекоммуникационная сеть за незаконно выделенные 220 миллионов гривен находится на балансе "Укртелекома". Стоит отметить, что акции "Укртелекома" пока не возвращены государству - дело находится на рассмотрении в Высшем хозсуде.

Напомним, Колобов был задержан в Испании в начале марта 2015 года, Украина подала запрос о его экстрадиции, но испанский суд в этом отказал.

В середине октября 2017 года ГПУ сообщила, что неизвестные пытались освободить Колобова из-под стражи с помощью фальшивого письма, якобы от имени Генпрокуратуры Украины.

21 февраля Печерский районный суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и освободил от уголовной ответственности Колобова из-за истечения сроков давности. Адвокат Колобова заявил, что он не планирует возвращаться в Украину.


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