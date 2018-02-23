Военный погиб, еще один ранен за сутки на Донбассе

Зафиксировано 19 обстрелов.

Военный погиб, еще один ранен за сутки на Донбассе
Фото: Макс Левін

За минувшие сутки роSSийско-оккупационные силы провели 19 прицельных обстрелов на Донбассе. В результате вражеского огня погиб один украинский военнослужащий, еще один был ранен.

На Луганском направлении основная вражеская огневая активность была сосредоточена в районе Светлодарской дуги. В частности, противник применил 120-ти и 82-мм минометы и целый арсенал пехотного вооружения неподалеку Луганского и Троицкого. По несколько вражеских мин калибра 82-мм разорвались у Крымского и Катериновки. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь вблизи Зайцевого и Новолуганского, а из гранатометов и пулеметов - неподалеку Гладосово и Лозового. Также из вооружения БМП и стрелкового оружия захватчики обстреливали позиции ВСУ у Новоалександровки, сообщает штаб АТО.

На Донецком направлении противник вел огонь из минометов различных калибров по позициям вблизи Новотроицкого и Песков.

Напомним, в среду роSSийско-оккупационные 20 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате обстрелов трое бойцов были ранены, еще один получил боевую травму. Также в результате неосторожного обращения с оружием погиб один украинский военнослужащий.


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