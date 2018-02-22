За сутки на Донбассе погиб один военный, трое получили ранения, один - травму

Всего зафиксировано 20 прицельных обстрелов позиций ВСУ.

За сутки на Донбассе погиб один военный, трое получили ранения, один - травму
Фото: Макс Левін

За прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска продолжили обстреливать позиций украинской армии из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии разграничения. Всего зафиксировано 20 прицельных обстрелов. В результате трое бойцов были ранены, еще один получил боевую травму.

Также, в результате неосторожного обращения с оружием погиб один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Фейсбуке.

На Луганском направлении боевики применяли 122-мм артиллерию, минометы различных калибров и вооружение БМП вблизи Троицкого. Из минометов калибра 82-мм вели огонь у Крымского, Новоалександровки и Катериновки. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали защитников Луганского, Железного и Новолуганского, а защитников Майорска - из зенитной установки. Из стрелкового оружия провоцировали военных неподалеку Зайцево.

На Донецком направлении из минометов калибра 120 и 82 мм и гранатометов террористы вели огонь у Водяного и Лебединского, что на Приморье. Из стрелкового оружия противник обстреливали позиции ВСУ в районе Авдеевки.

Напомним, в течение среды боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате погиб один украинский военнослужащий, еще двое защитников получили ранения


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