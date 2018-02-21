Минюст создал штабы по взысканию алиментов с должников по всей Украине

С начала года органами исполнительной службы взыскано 324,5 млн гривен в пользу 434 295 детей.

?Минюст создал штабы по взысканию алиментов с должников по всей Украине
Фото: Politeka

Министерство юстиции создало штабы по мониторингу и контролю выполнения решений о взыскании алиментов во всех регионах Украины.

Об этом сообщается на сайте Минюста.

Отмечается, что региональные штабы взаимодействуют с органами Нацполиции, Госпогранслужбы, социальной защиты населения, а также с образованными Минюстом мобильными группами по ликвидации задолженности по уплате алиментов.

Как отметил замминистра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр, по поручению которого и были созданы штабы, за 10 дней с начала действия законодательных нововведений были вынесены: 25 215 постановлений об установлении временного ограничения должника в праве выезда за пределы Украины; 21 771 постановление об установлении временного ограничения должника в праве управлять транспортными средствами; 21 364 постановления об установлении временного ограничения должника в праве пользования оружием; 21 188 постановлений об установлении временного ограничения должника в праве охоты.

"Благодаря вынесению этих постановлений и применению установленных законом ограничений, за 10 дней госисполнителями взыскано 5,7 млн гривен задолженности по уплате алиментов. По состоянию на 16 февраля внесено в суд 6 165 представлений об объявлении розыска должника", - добавил Шкляр.

Всего с 1 января по 16 февраля 2018 года взыскано 324,5 млн гривен в пользу 434 295 детей.

Напомним, летом 2017 года в Украине алименты на детей увеличили на 20%. В конце года Верховная Рада приняла закон, ужесточающий наказание за неуплату алиментов. Он вводит новые средства принудительного выполнения решений, которые могут применяться к неплательщикам алиментов. В их числа - лишение водительских прав и запрет на выезд за границу.

В феврале Минюст открыл свободный доступ к реестру неплательщиков алиментов и обязал плательщиков раз в три месяца подавать отчет.


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