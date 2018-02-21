Польская оппозиция представила альтернативный проект скандального закона о Институте нацпамяти

Оппозиционная партия «Гражданская платформа» представила в польском Сейме свой проект поправок к закону об Институте национальной памяти.

Глава польской оппозиции Гжегож Схетына заявил, что польская историческая политика «не может писаться под диктовку Кремля, который хочет поссорить нас с ключевыми союзниками и соседями», сообщает УНИАН со ссылкой на Onet.pl.

«Составляем поправки в закон об институте национальной памяти, которые исправят ошибки предыдущих поправок. Польский парламент должен отреагировать на эту ситуацию. Заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, решение Верховной Рады Украины, в конце концов жесткое заявление премьера Израиля Бенджамина Нетаньяху — все это показывает, где мы сейчас есть и к чему приводит бездумная политика правительства ПиС», — заявил Схетына.

Проект уже направили президенту Анджею Дуде. Оппозиционеры имеют время до конца месяца, поскольку с марта закон должен вступить в силу.

Напомним, 26 января польский Сейм и Сенат приняли закон об институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом вводится уголовная ответственность за утверждения о пособничество поляков нацистам в годы Второй мировой войны.