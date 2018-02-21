"Референдум" о независимости Крыма в 2014 году не объявлялся, - Порошенко

Обстановка на полуострове в то время была "очень напряженная", ее координировали спецслужбы РФ.

Никакого объявления "референдума" о независимости в Крыму в 2014 году не было.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время дачи показаний по делу о госизмене Виктора Януковича в Оболонском суде Киева , передает "Интерфакс-Украина".

"Я подчеркиваю: несмотря на то, что Верховный Совет Крыма не имел никаких полномочий объявлять так называемый референдум, никакого объявления референдума не происходило. Манипуляции с датами - сначала 21 мая, потом 16 марта - свидетельствуют о поспешности и незаконности действий роSSийских властей, которые таким образом пытались легализировать действия РФ ", - сказал Порошенко.

Он также подчеркнул, что обстановка в Крыму в то время была "очень напряженная", ее координировали роSSийские спецслужбы.

"Координация эти шагов вместе с решением президента РФ Путина о применении роSSийских вооруженных сил за границами РоSSии, обращение к Совету Федерации РФ о получении согласия на применение ВС, а также очень поспешное решение Совета Федерации, свидетельствуют о хорошо скоординированных действиях парламента и президента РФ с военнослужащими и наемниками, которые находились в Крыму для обеспечения незаконной аннексии", - сказал Порошенко.

Отвечая на вопрос стороны обвинения (прямой допрос) о том, какова была цель этой поездки на территорию Крыма в феврале 2014 года и свидетелем каких событий он стал, Порошенко рассказал: "27 февраля 2014 года я явился в кабинет председателя Верховной Рады, и.о. президента господина Турчинова Александра Валентиновича с предложением немедленно вылететь в Крым и лично провести переговоры с депутатами Верховного Совета Крыма для того чтобы остановить разрушительные процессы, которые начались с попытки объявления незаконного референдума, убедить депутатов и убедиться самому в процессах и событиях, которые в тот день происходили в Симферополе и Крыму".

Он также сообщил, что после переговоров с Турчиновым он попросил выдать ему поручение откомандировать народного депутата Порошенко в Крым и уполномочить его от имени Верховной Рады проводить консультации и переговоры относительно стабилизации и урегулирования политической ситуации в Автономной республике Крым.

"Получив это поручение в письменной форме, я сразу же поехал в Симферополь и получил информацию о том, что Симферополь уже блокирован", - добавил Порошенко.

Напомним, в марте 2014 года в Крыму 96,8% проголосовали за вхождение в РФ . Это стало основанием для аннексии полуострова Россией . Референдум не признан Украиной и мировым сообществом за исключением отдельных стран.

В ноябре прошлого года в ходе видеодопроса экс-президент Янукович признал, что на решение о проведении в Крыму "референдума" о выходе из состава Украины повлияли роSSийские военнослужащие.