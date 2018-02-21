Спецпрокурор США обвинил адвоката в даче ложных показаний о докладе для суда над Тимошенко

Офис специального прокурора США Роберта Мюллера обвинил адвоката Алекса Ван Дер Звана в даче ложных показаний.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что это касается его разговоров, связанных с докладом для суда над украинским политиком Юлией Тимошенко, который он помогал готовить.

Обвинение предъявили 16 февраля в Вашингтоне.

Адвоката допрашивали о деятельности компании Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, в которой он работал, от имени Министерства юстиции Украины в 2012 году. Он, предположительно, дал ложные показания о своих последних разговорах с американским политконсультантом Ричардом Гейтсом. Он также якобы солгал о разговорах с еще одним человеком, имя которого неизвестно. По информации следствия, адвокат удалил электронные письма, которые у него просили следователи.

Bloomberg пишет, что компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP подготовила доклад, в котором поддерживалась позиция стороны обвинения по делу Тимошенко. Плата за документ составила только $12 тыс. Но в следующем году компании перечислили еще $1 млн.

По информации Bloomberg, к тому, что для подготовки доклада наняли Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, причастен политтехнолог Пол Манафорт.