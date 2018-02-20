В Польше на военном полигоне нашли тела двух человек

Военная жандармерия проводит на месте происшествия оперативно-следственные действия.

В Польше на военном полигоне нашли тела двух человек
Фото: G?os Koszali?ski

В Польше на полигоне вблизи города Дравско-Поморское нашли тела двух гражданских.

Об этом сообщает Fakt.pl.

Тела гражданских были найдены на территории полигона сегодная утром.

"Военная жандармерия проводит на месте происшествия оперативно-следственные действия", - сообщил комендант отдела Военной жандармерии в Щецине Даниэль Ковальчик.

Следствие по делу начала районная прокуратура в Дравско-Поморском.

По данным СМИ, к гибели мужчин могла привести чрезмерная скорость - они быстро двигались по ухабистой, лесистой территории. При этом не уточняется, двигались ли они пешком или на каком-то транспорте.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Выжившие при американском обстреле в Сирии россияне лечатся в госпиталях Минобороны РФ, - BloombergВыжившие при американском обстреле в Сирии россияне лечатся в госпиталях Минобороны РФ, - Bloomberg
РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с КрымомРоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом
Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"
Reuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в СирииReuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в Сирии
1800 человек признаны потерпевшими от действий правоохранителей на Майдане, - Луценко1800 человек признаны потерпевшими от действий правоохранителей на Майдане, - Луценко
Блок рекламы


Похожие новости
МИД фюрера РФ сообщил о нескольких десятках раненых в "недавнем военном столкновении" в СирииМИД фюрера РФ сообщил о нескольких десятках раненых в "недавнем военном столкновении" в Сирии
Вятрович заявил о 15 актах вандализма на украинских местах памяти в Польше за три годаВятрович заявил о 15 актах вандализма на украинских местах памяти в Польше за три года
Пограничники задержали двух боевиков "Оплота" за суткиПограничники задержали двух боевиков "Оплота" за сутки
У водителя президентского пресс-пула Трампа нашли оружиеУ водителя президентского пресс-пула Трампа нашли оружие
В Сербии задержали двух украинок и двух американцев за нелегальную съемку здания ГенштабаВ Сербии задержали двух украинок и двух американцев за нелегальную съемку здания Генштаба
1800 человек признаны потерпевшими от действий правоохранителей на Майдане, - Луценко1800 человек признаны потерпевшими от действий правоохранителей на Майдане, - Луценко
В Польше разочарованы переговорами вице-премьеров Глинского и РозенкоВ Польше разочарованы переговорами вице-премьеров Глинского и Розенко
В отправленных иностранным посольствам в Москве конвертах с порошком нашли письма от имени депутата ГосдумыВ отправленных иностранным посольствам в Москве конвертах с порошком нашли письма от имени депутата Госдумы
НАБУ задержало чиновника Одесского горсовеста и двух предпринимателей по делу мэра ТрухановаНАБУ задержало чиновника Одесского горсовеста и двух предпринимателей по делу мэра Труханова
Саакашвили в Польше обвинил Украину в похищении - WyborczaСаакашвили в Польше обвинил Украину в похищении - Wyborcza
Последние новости
Подгружаем последние новости