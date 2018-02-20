В Польше на военном полигоне нашли тела двух человек
Военная жандармерия проводит на месте происшествия оперативно-следственные действия.
В Польше на полигоне вблизи города Дравско-Поморское нашли тела двух гражданских.
Об этом сообщает Fakt.pl.
Тела гражданских были найдены на территории полигона сегодная утром.
"Военная жандармерия проводит на месте происшествия оперативно-следственные действия", - сообщил комендант отдела Военной жандармерии в Щецине Даниэль Ковальчик.
Следствие по делу начала районная прокуратура в Дравско-Поморском.
По данным СМИ, к гибели мужчин могла привести чрезмерная скорость - они быстро двигались по ухабистой, лесистой территории. При этом не уточняется, двигались ли они пешком или на каком-то транспорте.
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Политика
20.02.2018 15:35