Жюри определило победителя архитектурного конкурса на мемориал Небесной сотни

В честь погибших высадят 107 лип на аллее.

Фото: mincult.kmu.gov.ua Фото: mincult.kmu.gov.ua Фото: mincult.kmu.gov.ua Фото: mincult.kmu.gov.ua Фото: mincult.kmu.gov.ua Фото: mincult.kmu.gov.ua Фото: mincult.kmu.gov.ua

Во вторник, 20 февраля, в Киеве был объявлен победитель архитектурного конкурса по созданию Мемориала Героев Небесной Сотни. Его выиграли украинские архитекторы Ирина Волынец и Мария Процык.

Мемориальный комплекс будет состоять из двух частей. В начале - со стороны Майдана и Крещатика - расположена мемориальная стела, которая аркой будет врезаться в холм. Она будет состоять из плит с именами каждого из Небесной Сотни. Накладываясь друг на друга, они будут создавать сплошную стену.

Мост над аллеей Героев Небесной сотни станет условной границей начала нового пространства - парковой зоны (сейчас там дорога). По обе стороны аллеи высадят 107 лип.

В конце мемориального пути будет сад, который создаст место отдыха между будущим музеем Революции Достоинства и Октябрьским дворцом.

Напомним, что участники конкурса проектов должны были представить предложение мемориального пространства в память о Героях Небесной сотни, а также разработать проектное предложение здания музея "Революции достоинства", который должен иметь музейную и культурно-просветительскую функции, разработать общественное пространство как составную мемориально-музейного комплекса.