Оккупанты нанесли ракетный удар по Житомирской области, повреждены более сотни домов: что известно, фото
Утром в пятницу, 20 мая, роSSийские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Малин Житомирской области. Повреждена инфраструктура одного из районов и дома частного сектора, есть пострадавшие.
Фото с места
По словам главы Коростенской районной военной администрации Юрия Тарасюка а также мэра города, было зафиксировано два взрыва, информирует
По словам очевидцев, было три взрыва после 8:40. Люди говорят, что вражеские ракеты летели с юга и одна из них, вероятно, не разорвалась. Повреждена инфраструктура, дома и автомобиль. В некоторых домах вылетели окна, сорвало с крыш шифер, произошли возгорания.
Мэр Малина Александр Ситайло рассказал в Facebook, что в результате ракетного удара РФ поврежден объект инфраструктуры и около 100 жилых домов.
"Слава богу, жертв среди гражданского населения нет. Но есть трое раненых", – уточнил он.