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2022-05-27
Потеря свыше сотни миллионов: над Херсонщиной украинский истребитель сбил распиаренный роSSийский Су-35
Украинские военные уничтожили 206 вражеских самолетов, 170 вертолетов и 503 беспилотника.
Украинский истребитель сбил роSSийский Су-35 в Херсоне, который усиленно пиарили пропагандисты в рф в последнее время. Информация о ликвидации ценной техники захватчиков появилась в сети, об этом сегодня проинформировали
Также мы писали, в эти дни маленькие и юные украинцы должны были бы стоять на торжественных линейках и под звуки последнего звонка мечтать о летних путешествиях, встречах с друзьями и приключениях.
Но вместо этого миллионы украинских детей были вынуждены покинуть свои дома, а возле их школ теперь звучит не последний звонок, а канонада вражеских пушек. То, во что превратил "русский мир" школы на Луганщине показал председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Дарина Силина, politeka.net