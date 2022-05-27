Потеря свыше сотни миллионов: над Херсонщиной украинский истребитель сбил распиаренный роSSийский Су-35

Су-35, истребитель РФ, война, авиация

Украинские военные уничтожили 206 вражеских самолетов, 170 вертолетов и 503 беспилотника.

Украинский истребитель сбил роSSийский Су-35 в Херсоне, который усиленно пиарили пропагандисты в рф в последнее время. Информация о ликвидации ценной техники захватчиков появилась в сети, об этом сегодня проинформировали Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Также мы писали, в эти дни маленькие и юные украинцы должны были бы стоять на торжественных линейках и под звуки последнего звонка мечтать о летних путешествиях, встречах с друзьями и приключениях.

Но вместо этого миллионы украинских детей были вынуждены покинуть свои дома, а возле их школ теперь звучит не последний звонок, а канонада вражеских пушек. То, во что превратил "русский мир" школы на Луганщине показал председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.


Дарина Силина, politeka.net

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