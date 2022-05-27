Потеря свыше сотни миллионов: над Херсонщиной украинский истребитель сбил распиаренный роSSийский Су-35

Украинские военные уничтожили 206 вражеских самолетов, 170 вертолетов и 503 беспилотника.

Украинский истребитель сбил роSSийский Су-35 в Херсоне, который усиленно пиарили пропагандисты в рф в последнее время. Информация о ликвидации ценной техники захватчиков появилась в сети, об этом сегодня проинформировали Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Также мы писали, в эти дни маленькие и юные украинцы должны были бы стоять на торжественных линейках и под звуки последнего звонка мечтать о летних путешествиях, встречах с друзьями и приключениях.