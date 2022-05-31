Правозащитники требуют честного и независимого конкурса на должность Омбудсмана

Увольнение Денисовой вызывает опасения относительно углубления проблем, информирует ZN.ua.

Правозащитники требуют честного и независимого конкурса на должность Омбудсмана
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Правозащитные организации обратились в Верховную Раду Украины с призывом прекратить политизацию и попытки уничтожения независимости института Омбудсмана и создать условия для проведения открытого и независимого конкурса на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины после увольнения Людмилы Денисовой с соблюдением международно признанных стандартов прозрачности и беспристрастности общества.

«Несмотря на то, что работа Омбудсмана с момента ее назначения в 2018 году подвергалась регулярной критике со стороны правозащитного сообщества, подчеркиваем, что внесение изменений в законодательство, позволяющие в период действия военного времени выражать недоверие и увольнять с должности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека без обеспечение соблюдения надлежащих процедур для избрания нового Уполномоченного является угрозой для всей государственной системы защиты прав человека и основополагающих свобод», - говорится в заявлении, которое опубликовал Центр прав человека Zmina.

Правозащитники отмечают, что гарантировать независимость кандидатов на должность и их соответствие профессиональным и этическим требованиям можно только через проведение открытого конкурса с привлечением представителей гражданского общества к процессу отбора кандидатов. При этом ответственность за обеспечение надлежащей процедуры избрания и назначения Уполномоченного должен взять председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

«Избрание Омбудсмана без определенных должным образом процедур приведет не к устранению недостатков работы институции, а к углублению имеющихся проблем», – подчеркивается в заявлении.


Ирина Знась, ZN.ua

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