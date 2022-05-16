На оккупированной Херсонщине сложилась критическая ситуация: "РоSSияне в обмен на продукты требуют..."

На оккупированной Херсонщине россияне устроили «гуманитарную блокаду» местным жителям.

О тяжелой ситуации в регионе рассказала в своем Фейсбук украинская омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, на сегодняшний день в Херсонской области остается около 500 тысяч человек, при том, что до войны эта цифра была в два раза больше. У людей нет возможности выехать на подконтрольную Украине территорию, а передвижение по самой области крайне ограничено.

Большой опасностью для Херсона и области становится то, что рашисты отказываются пропускать волонтеров с гуманитарной помощью и попросту грабят гуманитарные грузы. Мэр Херсона Игорь Колыхаев предупредил, что в городе уже через две недели закончатся медикаменты, осталось совсем мало лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, не хватает кислорода, а растворы для капельниц уже закончились. Аналогичные проблемы наблюдаются и по всей области.

«Как гуманитарку россияне раздают продукты 5-летней давности и лекарства, у которых истек срок годности. При этом в обмен на них требуют паспортные данные, списки пенсионеров, социальных работников и просто людей, проживающих в той или иной общине», - рассказала Денисова.