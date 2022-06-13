Шольц может предложить Украине статус кандидата ЕС в обмен на "мир": почему это обернется катастрофой

Олаф Шольц

Если Украина согласится на мир на условиях Шольца-путина, то она может прекратить свое существование.

Такое опасение озвучил немецкий политолог и эксперт по вопросам Восточной Европы Сергей Сумленный.

"Я боюсь, что Шольц и Макрон могут пытаться давить на украинское правительство и Зеленского именно с тем, чтобы сказать ему: "Смотрите, мы можем предложить кандидатский статус ЕС для Украины, но нам нужен мир сейчас, потому что наше общество устало от войны, экономика взбесилась, инфляция 8-11% и наши избиратели этого не простят".

Это именно план путина в том числе и есть. Потому что он не может одержать победу над Украиной на поле боя, но он может пытаться давить на украинское правительство, используя старые правительства, что не хотят видеть продолжение войны и готовы закончить этот конфликт на любых условиях. А если это за счет украинцев - то еще лучше.

Это может быть попытка навязать Минск-3. И если сейчас будет прекращение огня, то Украина превратится в государство без выхода к морю, и это страшно. Не обязательно этот сценарий случится, но о нем надо думать. Если это будет попытка со стороны Шольца и Макрона то как этому противостоять? Потому что для Украины этот сценарий - это конец, катастрофа и проигрыш войны.

И если это так и останется с оккупированными территориями, то Украины через несколько лет может не стать. Потому что россияне будут использовать это как инструмент давления на Украину. И никакой статус кандидата ЕС не спасет от этого", - говорит Сергей Сумленный.


Алексей Ионов, politeka.net





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