Как в РоSSии и Беларуси: правозащитники критикуют законопроект о наказании за "оскорбление полицейского"

Представители общественных организаций Украины призвали депутатов ВР не поддерживать проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по защите чести и достоинства граждан и работников правоохранительных органов". Обращение публикует ZMINA.

"Во время, когда украинская нация смело борется с роSSийским агрессором, в Верховной Раде активно продвигается законопроект, который приближает украинское законодательство к роSSийским и белорусским практикам", - говорится в сообщении.

Правозащитники отмечают, что текст законопроекта 5050-1 предусматривает введение наказания за "оскорбление полицейского". Это новый термин для украинского законодательства, который на практике означает, что ответственность может наступить за оценочное суждение. Это будет способствовать самоцензуре, ограничению работы независимых журналистов и блоггеров, а также откроет дополнительные возможности для преследования активистов за критические высказывания.

Также специалисты считают, что принятие законопроекта повысит риск злоупотреблений со стороны представителей органов правопорядка, будет вести к необоснованным задержаниям лиц и нарушениям фундаментальных прав человека из-за возможности субъективной и произвольной трактовки правоохранителями термина "оскорбление".

Также остается вопрос о целесообразности введения новой формы ответственности за "оскорбление полицейского" в то время, когда в украинском законодательстве уже предусмотрена защита чести и достоинства, деловой репутации личности, в том числе – представителя органа правопорядка (гражданско-правовая ответственность), а также успешно наработана украинская и европейская судебная практика. Не считая того, в законодательстве уже существует ответственность по ст. 185 (злобное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского…) и 173 (мелкое хулиганство) КУоАП: этих статей вполне достаточно для привлечения к ответственности оскорбляющих правоохранителей.

"Авторы продвигают данный законопроект по сокращенной процедуре, прикрываясь именно военным временем, хотя никаких оснований для введения наказания за оскорбление полицейского в военное или любое другое время – нет. Единственной возможной причиной такой спешки является попытка принять этот законопроект в период, когда внимание общественности приковано к более важным вещам, - пишут правозащитники. - Мы считаем недопустимым злоупотреблять условиями военного положения для рассмотрения по сокращенной процедуре законопроектов, которые могут ухудшить среду для независимой журналистики, свободы мирных собраний и свободы выражения мнений".