Украина оказалась неготовой к эвакуации людей из мест несвободы - правозащитники

Украина оказалась неготовой к эвакуации людей из мест несвободы, говорится в исследовании «Места несвободы Украины во время войны» , представленном коалицией правозащитных организаций «Украина. 5 утра», передает Центр прав человека ZMINA .

Правозащитники оценили условия пребывания людей в местах несвободы, в частности, в Киеве , Киевской, Черниговской и Сумской областях, которые были под роSSийской оккупацией или под риском оккупации и обстрелов во время войны.

«Государство не смогло должным образом эвакуировать осужденных», отмечает исполнительный директор общественной организации "Украина без пыток" Константин Автухов.

«Вопрос о спасении людей, отбывающих наказание, всегда непросто воспринимается обществом. Однако государственные органы должны выполнять четко закрепленные функции и создавать безопасные условия осужденным и персоналу мест несвободы. В 2014 году Украина не была готова к необходимости эвакуации людей, из-за чего потеряла территории вместе со своими гражданами. Однако это было тогда, когда агрессию сложно было предвидеть. Восемь лет спустя мы могли и должны были подготовиться к наступлению врага, руководство рапортовало о полной готовности к эвакуации. Но снова повторился 2014 год», - сказал Автухов.

В начале февраля 2022 года Минюст информировал правозащитников, что у него есть планы действий для персонала пенитенциарных заведений на случай начала боевых действий и необходимости эвакуации. После полномасштабного вторжения часть заведений оказалась на территории оккупации или ведения боевых действий, и связь с ними утратилась.

К середине марта около 30 учреждений исполнения наказаний находились в зоне боевых действий и даже были повреждены во время обстрелов, например следственный изолятор в Чернигове. Также фактически на произвол судьбы была брошена Минская исправительная колония № 91 в Черниговской области, в которой отбывают наказание бывшие правоохранители. Связность этого заведения с украинскими силовыми структурами поставила заключенных в особо уязвимое положение, говорят правозащитники.

Сейчас в Украине функционирует 90 заведений по оказанию стационарной психиатрической помощи, к которым устроили людей из-за их несостоятельности самостоятельно заботиться о себе. Они нуждаются в постороннем уходе и лечении, потеряли социальные связи и не имеют необходимых навыков для самостоятельного проживания в обществе.

Представительница Экспертного центра по правам человека Елена Темченко комментирует, что, несмотря на заверения Министерства социальной политики Украины 23 февраля 2022 года относительно наличия еще с 2018 года эвакуационных планов, в частности в учреждениях Донецкой и Луганской областей, своевременной эвакуации не произошло. Так, из-за обстрелов 11 марта погибли 56 человек из Кременского областного дома-интерната, которых не успели эвакуировать, а 15 человек россияне похитили и вывезли на временно оккупированную территорию.

Как показали первые месяцы масштабной войны, социальные учреждения столкнулись с реальными испытаниями. Из-за войны была нарушена привычная цепь поставки самых необходимых товаров и продуктов, и это сделало заведения зависимыми от гуманитарной помощи”, - говорит менеджер проектов ОО “Украина без пыток” Елена Прашко.

К примеру, Черниговская областная психоневрологическая больница оказалась в оккупации с первых дней войны и среди самых актуальных проблем оказалась потребность в бомбоубежище. 286 подопечных и персонал были вынуждены скрываться от обстрелов в подвальном помещении, не рассчитанном на одновременное пребывание всех пациентов и персонала.

Также из-за отсутствия генератора прекратилось водоснабжение. Воду набирали в лесу с разрешения оккупантов. Заведению была необходима организация зеленого коридора для подвоза пищевых продуктов и медикаментов. Еду готовили на кострах, гуманитарной помощи заведение не получало. Медикаментов в учреждении почти не осталось, а персонал жил в больнице и работал без изменений из-за невозможности ротации.

В 11 учреждениях Киева и Киевской области из 20, исследованных правозащитниками, не хватало медицинских препаратов, в частности специфических медикаментов для лечения людей с психическими расстройствами. Существенно не хватало медикаментов во Ржищевском гериатрическом и Бородянском психоневрологическом интернатах. Кроме того, в Бородянском ПНИ не хватало пищевых продуктов, в Ново-Белицком психоневрологическом интернате для мужчин запас воды оставался на 3 дня. Из 11 учреждений, нуждавшихся в гуманитарной помощи, шесть ее не получили даже после отвода роSSийских войск.

В Сумской области некоторые заведения в течение двух месяцев войны так и не обустроили укрытие. Только три учреждения из 15 исследованных имели запас пищевых продуктов более двух месяцев. Кроме того, в заведениях тоже не хватало медикаментов.

Правозащитники отмечают, что с 2014 года государство не смогло решить проблемы, которые помогли бы создать безопасные условия для людей в местах несвободы во время войны. В частности, не были созданы укрытия для защиты людей от обстрелов, также до сих пор отсутствуют планы эвакуаций, вывоз людей в другие места или за границу, более того – нет финансирования для этого и специализированного транспорта. И это не исчерпывающий список проблем, отмечают эксперты.

“Проблема организованной эвакуации не нова для Украины, об этом правозащитники говорили еще восемь лет назад. Но ни тогда, ни за первые месяцы полномасштабной войны государство не продемонстрировало расчетливые и необходимые шаги, чтобы разработать адекватное нормативное регулирование и провести необходимую эвакуацию мест несвободы там, где это было необходимо и возможно”, - отметила директор Центра “Социальное действие” Ирина Федорович.

Доклад "Места несвободы Украины во время войны" подготовили Украинский Хельсинкский союз по правам человека, Fight for Rights, Центр "Социальное действие", "Украина без пыток" и Экспертный центр по правам человека.