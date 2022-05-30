Новостей.COM ⇒
2022-05-30
В Киеве ветер "декоммунизировал" мемориальные таблички, фото
Штормовой ветер в Киеве посносил мемориальные таблички, которые, по иронии судьбы, в основном были посвящены роSSийским деятелям, информирует
Об этом сообщает "Апостроф" в Telegram-канале.
Отмечается, что с помощью природного явления было "декоммунизировано" не менее пяти досок.
В частности, поврежденные плиты:
- Николаю Шпаку (две доски) – советскому поэту-пропагандисту (произведение "Наркому рапорт" и др.), в 1933-40 гг. писал произведения на тему героизации комсомольского труда, писал в газеты "Молодой большевик", "Красное Запорожье". С 1941 член Коммунистической партии.
- Кондрата Рылеева – русский поэт и декабрист.
- Академику Борису Грекову – русский историк, отстаивавший советскую версию истории Киевской Руси, оппонент Михаила Грушевского.
Также была повреждена абсурдная доска последователям Христа в Советском районе, которого не существует в Киеве уже 21 год.
Мария Швец, Апостроф