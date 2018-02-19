В Сербии задержали двух украинок и двух американцев за нелегальную съемку здания Генштаба

Задержанных передали полиции.

В Сербии задержали двух украинок и двух американцев за нелегальную съемку здания Генштаба
Здание Генштаба
Фото: rts.rs

В Сербии военная полиция задержала двух граждан США и двух украинок, которые с помощью дрона проводили съемку здания Генерального штаба.

Об этом сообщает "Радио и телевидение Сербии".

В Министерстве обороны подтвердили, что съемка проводилась несанкционированно. Сейчас задержанные переданы полиции, а дальнейшим расследованием займется прокуратура.

В здании Генерального штаба вооруженных сил Сербии размещаются сразу два важнейших оборонных ведомства страны – Агентство военной разведки и Агентство военной безопасности. Кроме того, в здании проводит большую часть своего рабочего времени министр обороны Сербии Александар Вулин.

Напомним, в апреле прошлого года украинские военнослужащие задержали журналистов телеканала ZIK за съемку с помощью квадрокоптера режимного объекта в Ровенской области. Служба безопасности начала расследовать этот инцидент по признакам приготовления к диверсии.

В мае военнослужащие задержали двоих гражданских за несанкционированную съемку с помощью квадрокоптера на аэродроме "Чайка" в Киеве.


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