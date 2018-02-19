Германия втрое увеличит число солдат на учениях НАТО по сдерживанию РоSSии
Стоимость участия немецких военных в учениях составит €90 млн.
В 2018 году в три раза больше военнослужащих из Германии примет участие в учениях НАТО для сдерживания РоSSии.
Об этом сообщает Spiegel Online со ссылкой на заявление Минобороны Германии.
В учениях на восточном и северном флангах НАТО запланировано участие 12 тыс. немецких солдат.
Стоимость участия немецких военных в учениях составит €90 млн. В 2017 году в учениях НАТО приняли участие 4000 солдат Бундесвера.
В частности, 8000 немецких военнослужащих примут участие в маневрах Trident Juncture, которые станут одними из самых масштабных учений, проводимых НАТО в последние годы. Всего в них будут задействованы от 30 до 40 тыс. военных.
Кроме того, Минобороны Германии в своем заявлении опровергло сообщения о том, что Бундесвер не сможет полноценно участвовать в силах быстрого реагирования НАТО "Острие копья", поскольку немецкие солдаты не оснащены достаточным количеством бронежилетов, зимнего обмундированием и палаток.
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