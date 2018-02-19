В РоSSии заявили о необходимости согласовать "план Расмуссена" с "Л/ДНР"

"Миротворцы должны связаться с Луганском и Донецком и заручиться их согласием".

В РоSSии заявили о необходимости согласовать "план Расмуссена" с "Л/ДНР"
Фото: globallookpress.com

План по урегулированию ситуации в Донбассе, подготовленный по запросу бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, не будет работать без согласования с властями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", считает глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков. Документ подразумевает отправку на восток Украины 20 тысяч солдат из контингента ООН.

В интервью "Немецкая волна" в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности Пушков подчеркнул, что "ДНР" и "ЛНР" должны согласиться принять миротворцев. "Миротворцы отправляются туда, чтобы осуществлять мирное урегулирование, а не чтобы вести войну. Они должны связаться с Луганском и Донецком и заручиться их согласием", - добавил он.

По мнению Пушкова, "Киев хочет все сразу и прямо сейчас". Политик считает, что президент Украины Петр Порошенко и Расмуссен, который является его советником, "хотят, чтобы миротворцы контролировали всю территорию Донбасса". Этого не произойдет, уверен Пушков: во-первых потому, что с этим не согласна РоSSия, а во-вторых, поскольку на это не согласятся "ДНР" и "ЛНР".

Он также подчеркнул, что РоSSия предлагает "двигаться медленно и добиться того, чтобы миротворцы помогали ОБСЕ выполнять ее миссию".

Напомним, доклад Института Хадсона, подготовленный по просьбе бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, предполагает, что в Украину направят около 20 тысяч миротворцев и 4 тысяч полицейских, которые возьмут всю территорию ОРДЛО, включительно с государственной границей. Участниками миссии могут быть миротворцы из стран, не входящих в НАТО, приемлемые как для Украины, так и для РоSSии. Например, из Беларуси, Казахстана, Монголии, Австрии, Финляндии, Швеции, Португалии, Греции, Аргентины, Бразилии, Чили.

Сейчас на востоке Украины работает специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в составе около 700 невооруженных наблюдателей.


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