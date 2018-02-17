?В Польше разочарованы переговорами вице-премьеров Глинского и Розенко

У сторон разногласия по вопросу эксгумации захоронений поляков на территории Украины.

Канцелярия президента Польши Анджея Дуды разочарована результатами переговоров вице-премьеров Украины и Польши - Павла Розенко и Пётра Глинского, констатирует глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерски, передает Интерфакс.

Он расценивает отсутствие решения украинской стороны на эксгумацию захоронений поляков как невыполнение мандата на переговоры, который дали президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда.

"Отсутствие решения украинской стороны по фундаментальному вопросу - об отмене запрета на эксгумацию поляков на территории Украины означает значительное снижение уровня доверия и не соответствует мандату на переговоры, который дали президенты двух стран, что существенно сказывается на взаимоотношениях", - отмечается в заявлении.

Щерски высказал надежду, что запрет на эксгумацию будет отменен в ближайшее время во исполнение обязательств.