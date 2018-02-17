В Польше разочарованы переговорами вице-премьеров Глинского и Розенко
У сторон разногласия по вопросу эксгумации захоронений поляков на территории Украины.
Канцелярия президента Польши Анджея Дуды разочарована результатами переговоров вице-премьеров Украины и Польши - Павла Розенко и Пётра Глинского, констатирует глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерски, передает Интерфакс.
Он расценивает отсутствие решения украинской стороны на эксгумацию захоронений поляков как невыполнение мандата на переговоры, который дали президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда.
"Отсутствие решения украинской стороны по фундаментальному вопросу - об отмене запрета на эксгумацию поляков на территории Украины означает значительное снижение уровня доверия и не соответствует мандату на переговоры, который дали президенты двух стран, что существенно сказывается на взаимоотношениях", - отмечается в заявлении.
Щерски высказал надежду, что запрет на эксгумацию будет отменен в ближайшее время во исполнение обязательств.
Напомним, в декабре 2017 года Анджей Дуда во время визита в Харьков заявил о необходимости возобновления разрешения на эксгумацию и перезахоронение останков похороненных в ХХ веке поляков на территории Украины и украинцев в Польше. Петр Порошенко тогда подтвердил снятие моратория на эксгумацию поляков.
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