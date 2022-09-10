Червоний Хрест почав нове життя, не відкидаючи старе, почав активно працювати, набирати оберти, - Павло Розенко

Червоний Хрест почав нове життя, не відкидаючи старе, почав активно працювати, набирати оберти, - Павло Розенко

Віцепрезидент Червоного Хреста України Павло Розенко розповів, як після російської агресії 2014 року змінилася їхня організація і чого вона досягла сьогодні.

Про це він розповів у програмі «Різні люди».

За словами віцепрезидента ЧХУ, у 2014 році їхня організація мала і структуру, і непоганих керівників, і державне фінансування. Тим не менш, констатує він, напір молодих волонтерських структур, які почали працювати зовсім по-новому, у тій ситуації якось відсунув Червоний Хрест на другий план. А відтак, розповідає гість програми, у держави виникло питання, для чого в умовах кризи фінансувати Червоний Хрест, якщо є більш ефективні волонтерські та громадські організації.

«І тоді вийшла парадоксальна картина: начебто держава зробила гірше для Червоного Хреста і забрала у нього фінансування, але це примусило всіх у Червоному Хресті мобілізуватися і зрозуміти, що структуру втрачати не можна, людей втрачати не можна, бо це справді патріоти, волонтери, віддані люди», - пояснює Павло Розенко.

Отже, констатує він, у 2016-2017 роках з’явилося певне розуміння того, що Червоний Хрест має змінюватися, що структуру втрачати не можна, а відтак тодішні керівники цим і зайнялися. Принагідно експерт зазначає, що раніше в середньому у ЧХУ було 2-3 тисячі волонтерів, а сьогодні – близько 8.

«Червоний Хрест почав нове життя, не відкидаючи старе, почав активно працювати, набирати оберти, почав працювати з міжнародними структурами», - підкреслює Павло Розенко.


user, politeka.net





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