Верховный Суд отправил на новое рассмотрение дело об люстрированном инспекторе Сумской таможни

Дело касается незадекларированной квартиры.

Верховный Суд принял решение о частичном удовлетворении иска старшего государственного инспектора Сумской таможни, которого уволили с должности из-за незадекларированной квартиры. Об этом говорится в решении Верховного Суда от 31 января, опубликованного в Едином реестре судебных решений.

Как следует из судебного решения, 6 февраля 2015 года истец был освобожден от занимаемой должности на основании пункта 14 ст. 5 ЗУ «Об очищении власти» и пункта 7-2 ст. 36 КЗоТ в связи с тем, что он не указал в декларации наличие квартиры на праве частной собственности. Истец просил признать противоправным заключение о результатах проверки достоверности сведений о несоответствии предоставленной им информации об имуществе; признать противоправным и отменить приказ Сумской таможни ГФС об увольнении его с должности старшего государственного инспектора, восстановив его на занимаемой должности; взыскать с Сумской таможни в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула.

Судами предыдущих инстанций в удовлетворении иска было отказано. Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда не согласился с решениями судов предыдущих инстанций.

В решении, в частности, отмечается, что во время проведения проверки, предусмотренной Законом Украины «Об очищении власти», контролирующим органом должна быть установлена не только несоответствие сведений, указанных в декларации, а также учтено время приобретения имущества и незаконность источников таких доходов.

Вместе с тем, в отношении истца контролирующий орган установил, что стоимость приобретенного имущества соответствует имеющейся налоговой информации о доходах, полученных им из законных источников. Однако судами предыдущих инстанций не были учтены приведенные обстоятельства и не представлено надлежащей правовой оценки.

При таких обстоятельствах Верховный Суд отменил Постановление Сумского окружного административного суда от 10 апреля 2015 года и постановление Харьковского апелляционного административного суда от 9 июля 2015 и направил дело на новое судебное рассмотрение.

Напомним, 15 декабря 2017 года начал работу новый Верховный Суд.